Иностранцам, приезжающим в Белоруссию в рамках безвизового режима, для посещения России предлагалось получать соответствующую визу.

Соглашение также предусматривало обмен сведениями о пересечении границы, выданных и аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.

Почему передумали?

"Белорусская сторона к заседанию Совмина не успела закончить внутригосударственные процедуры. Думаю, что в ближайшее время мы их закончим, и соглашение будет готово к подписанию", - объяснил 13 декабря в Бресте белорусский премьер Сергей Румас.

Белорусский аналитик Александр Класковский полагает, что ситуация гораздо серьезнее, чем технические недоработки.

"Медведев в Бресте по сути поставил белорусское руководство перед выбором. Он сказал, что есть консервативный вариант интеграции и есть вариант возврата к договору 1999 года. Месседж Медведева: если хотите получать субсидии, компенсацию за последствия российского нефтяного маневра и тому подобное, интегрируйтесь по нашей схеме. Он даже конкретно перечислил: единый эмиссионный центр, единый суд, единая таможня... То есть, это вариант плавной инкорпорации, то, от чего Лукашенко отбивался в 2002 году, когда был эпический спор о мухах и котлетах", - отмечает Класковский.

"По-моему, отказ подписать визовое соглашение - это часть реакции белорусской стороны на озвученные жесткие условия Москвы. Я думаю, в очередной раз назревает очень серьезный конфликт в двусторонних отношениях", - полагает аналитик Александр Класковский.

Вслед за главой российского правительства первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов повторил: важные для Минска торгово-экономические вопросы Москва намерена рассматривать вкупе со "строительством Союзного государства, которое определено договором от 1999 года".

В Минске такое условие пока официально не комментируют.

Никак нельзя ехать?

"И что, никак проехать нельзя?" - мужчина растерянно вертит в руках польский паспорт и железнодорожный билет у вагона поезда "Брест - Санкт-Петербург". Показывает белорусскую визу.

"Запретить я вам не могу, билет ваш в порядке. Просто предупреждаю: высадят среди ночи в Невеле да еще штраф дадут!" - проводница протягивает руку за моим билетом; этим поездом 9 декабря я возвращаюсь из Бреста в Минск.

"Сдавайте лучше билет, пока не отправились - меньше денег на возврате потеряете", - сочувственно говорит поляку. И уже поясняя мне: "Год почти, как высаживают российские пограничники всех, кто без белорусского или российского паспорта, а люди не могут привыкнуть, раньше ведь не было такого".

Позже, когда под мерный стук колес гремят подстаканники и распаковываются коробки с чайными пакетиками, мы обсуждаем с проводницей Леной, что рейсы в Москву почему-то проходят без пограничного контроля; что украинцы или армяне, например, до 90 дней в полугодие официально могут находиться в России без виз, но, "видимо, сейчас строго считают" и часто из поезда на Петербург высаживают; что пассажиры нервничают и "побить готовы" за то, что билет им белорусская касса продала - а тут: "С вещами на выход!"

У Лены на польском, английском и русском распечатана фраза о том, что, согласно международным правилам, пассажир сам отвечает за прохождение паспортно-визового контроля.

Предупреждать об опасностях в российском Невеле Лена не обязана, но обычно делает это.

Визовая тяжба

Официально граница (и связанный с ней контроль) между Белоруссией и Россией исчезла в 1995 году, когда вступил в силу Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между странами.

В течение 20 последующих лет перемещения путешественников по территории Союзного государства Белоруссии и России практически не ограничивались: иностранцы проходили пограничный контроль в международных пунктах пропуска на западной границе Белоруссии, получали миграционные карты общего с Россией образца - процедура устраивала и Москву, и Минск.

Разногласия из-за права на погранконтроль между союзниками возникли несколько лет назад, когда, призывая Минск к большей интеграции, Москва завела разговор о единой "союзной" визе.

Минск не согласился перенести визовый центр в Россию, предлагая - раз возник такой спор - взаимно признать выдаваемые иностранцам визы.

Пока визовая проблема обсуждалась руководством и правительствами, Россия с середины 2016 года практически закрыла белорусско-российскую границу для иностранцев. Автомобили и большегрузы возвращались в Белоруссию, пассажиров с иностранными паспортами высаживали из автобусов на въезде в Россию по трассе Брест-Москва, привычной и удобной для путешественников.

Въезд для иностранцев из Белоруссии в Россию стал возможен только через российские международные пункты пропуска — самолетом или через единственный трехсторонний автомобильный пункт пропуска "Веселовка" (белорусский) - "Сеньковка" (украинский) - "Новые Юрковичи" (российский).

В феврале 2017 года в ответ на введение в Белоруссии пятидневного безвизового режима для иностранцев (с 24 июля 2018-го безвизовый режим продлен до 30 дней) Россия установила на границе с Беларусью пограничную зону; с середины мая все авиарейсы из Беларуси в российских аэропортах перевели в международные терминалы.