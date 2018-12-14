Граждан третьих стран, имеющих выданную Белоруссией визу, российские пограничники продолжат разворачивать на автотрассе Минск-Москва и высаживать из пассажирских поездов, пересекающих официально не существующую границу союзного государства.
Накануне заседания союзного Совмина, прошедшего в четверг в белорусском Бресте, стороны заявляли, что в визовом вопросе нашли баланс компромиссов, и соглашение готово к подписанию.
"Являясь транзитным государством, мы крайне заинтересованы в том, чтобы совместная граница Союзного государства обеспечивала возможность свободного передвижения. Нам кажется, что это соглашение дает такую возможность", - сказал 10 декабря министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Российский премьер Дмитрий Медведев ранее назвал эффективным упрощенный порядок пересечения иностранными болельщиками белорусско-российской границы (был установлен для желающих посетить ЧМ по футболу в России и II Европейские игры, которые будущим летом готовится принять Белоруссия). Медведев сказал, что более широкое соглашение о взаимном признании виз базируется на этом опыте и планируется к подписанию в Бресте.
30 ноября Белоруссия и Россия договорились по проекту соглашения о взаимном признании виз. Белорусская сторона объяснила, что планирует признавать визы, выданные Россией иностранцам сроком до 90 дней. Российская сторона намеревалась то же самое делать с белорусскими визами.