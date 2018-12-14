Пт, 14.12.2018
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В Германии трех женщин ранили ножом

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Saksamaa politsei Nürnbergis St. Johannise linnaosas.

ФОТО: Daniel Karmann / AP / Scanpix

Полиция Германии сообщила о нападении с ножом на трех женщин в городе Нюрнберг. Стражи порядка выясняют, связаны ли случаи между собой, сообщает Postimees.

Нападения произошли вечером 13 декабря в районе Санкт Йоханнис. Пока неизвестно преступник был один или их было несколько.

Первой жертвой стала 56-летняя женщина, которой потребовалась операция. Два других нападения произошли через три с половиной часа. Опасные для жизни ранения получили 26-летняя и 34-летняя женщины.

Полиция не исключает, что нападения совершил один человек. Но в полиции отметили, что на данный момент нет оснований полагать, что произошедшее имело какое-то отношение к терроризму.

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