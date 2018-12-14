В Германии трех женщин ранили ножом

Нападения произошли вечером 13 декабря в районе Санкт Йоханнис. Пока неизвестно преступник был один или их было несколько.

Am Abend des 13.12.2018 kam es in #Nürnberg St. #Johannis zu drei Angriffen auf Frauen durch einen oder mehrere Unbekannte. Die Nürnberger Kripo hat die Ermittlungen übernommen.



Der aktuelle Stand der Ermittlungen hier in unserer Pressemeldung:



▶️ https://t.co/yCu7tVI7AG pic.twitter.com/ehRu1ZtwTI — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) December 14, 2018

Первой жертвой стала 56-летняя женщина, которой потребовалась операция. Два других нападения произошли через три с половиной часа. Опасные для жизни ранения получили 26-летняя и 34-летняя женщины.