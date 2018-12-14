Продавцы недвижимости запрашивают за свои объекты нереальные цены

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что доля недвижимости, предлагаемой на рынке по завышенной цене, начала расти, добавив, что собственники все чаще запрашивают за свои объекты недвижимости цену, которая на 20–50% выше цены потенциальной сделки, и с учетом сегодняшнего состояния рынка она является нереальной.

«В данном случае проявляется феномен периода благополучия, когда люди строят далеко идущие планы и переоценивают свое недвижимое имущество. Однако, к сожалению, на ценообразование влияет сравнение с ценами других предложений. Люди, не связанные с недвижимостью, имеют очень ограниченный доступ к базе данных и не в курсе реальных цен заключенных сделок, а некоторые собственники не доверяют предоставляемой бюро недвижимости информации относительно рынка. Именно так, достаточно легко, и возникают ошибки», – объяснил Сооман.

«Поскольку на рынке не наблюдается большого дефицита предложений, то, по прошествии определенного времени, продавцы, действительно желающие продать недвижимость, вынуждены корректировать цены. Однако в случае, когда продавец понимает, что за одну четырехкомнатную квартиру ему не заплатят стоимость двух двухкомнатных квартир, он просто отказывается от продажи», – добавил он.

По состоянию на конец ноября средняя стоимость предложения о продаже квартирной собственности в Таллинне составляла 2220 евро/м², в то время как средняя стоимость реальной сделки достигала всего 1774 евро/м². В Тарту соответствующие показатели составляли 1621 евро/м² и 1342 евро/м².

В обоих городах средняя цена предложений является историческим рекордом.