Найдена самая дорогая однокомнатная квартира в России

Общая площадь лидера рейтинга — 112 квадратных метров, квартира расположена в элитном жилом комплексе на Крестовском острове. Количество окон не позволяет разместить в пространстве больше помещений, чем кухню и спальню.

На втором месте списка — тоже однокомнатная, и тоже не маленькая квартира площадью 84 квадратных метра в Москве, в жилом комплексе на Плющихе. В квартире два санузла. Стоимость — чуть более 62 миллионов рублей.

Третью позицию занял объект в Краснодарском крае — в Сочи за 40 миллионов рублей предлагается однокомнатная квартира площадью 111 квадратных метров. В топ-10 также попали «однушки» в Московской области, Татарстане, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Севастополе и Екатеринбурге.