Найдена самая дорогая однокомнатная квартира в России

В Санкт-Петербурге выставлена на продажу однокомнатная квартира стоимостью почти 70 миллионов рублей — это абсолютный ценовой рекорд для российского рынка новостроек. Рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир РФ составили аналитики ЦИАН, он имеется в распоряжении «Ленты.ру».
Общая площадь лидера рейтинга — 112 квадратных метров, квартира расположена в элитном жилом комплексе на Крестовском острове. Количество окон не позволяет разместить в пространстве больше помещений, чем кухню и спальню.
На втором месте списка — тоже однокомнатная, и тоже не маленькая квартира площадью 84 квадратных метра в Москве, в жилом комплексе на Плющихе. В квартире два санузла. Стоимость — чуть более 62 миллионов рублей.
Третью позицию занял объект в Краснодарском крае — в Сочи за 40 миллионов рублей предлагается однокомнатная квартира площадью 111 квадратных метров. В топ-10 также попали «однушки» в Московской области, Татарстане, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Севастополе и Екатеринбурге.
Места с 11-го по 20-е (в порядке убывания стоимости самых дорогих однокомнатных квартир) заняли Нижегородская, Калининградская области, Пермский край, Ярославская, Архангельская, Самарская, Ленинградская, Воронежская, Тюменская области и Республика Башкортостан.