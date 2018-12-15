Галерея: рождественские истории от Åhléns

Все, кто бывали в Швеции, наверняка посещали универмаги Åhléns (произносится как "Оленс"). Дизайнеры шведской компании Åhléns свой рождественский каталог постарались сделать максимально живым, поэтому на многих фотографиях изображены эмоции людей и обычные жизненные ситуации. И конечно же, шведы, как обычно, не боятся легкого, как бы нечаянного, беспорядка в своих интерьерах, так что на некоторых снимках вещи вроде бы небрежно разбросаны по комнате, но все равно получается очень уютно. Приятных всем выходных! И смотрите галерею!