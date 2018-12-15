В Таллинне упали цены на топливо, но бензин по-прежнему самый дорогой

Несмотря на снижение цен, самый дорогой бензин 95-ой марки был в Таллинне, а самый дешевый - в Вильнюсе. Такая же ситуация и с ценами на дизельное горючее.

В Таллинне бензин 95-й марки на АЗС "Circle K" подешевел на 0,8% - до 1,289 евро за литр. Дизельное горючее подешевело на 0,7% до 1,339 евро.

В Риге бензин и дизельное горючее на АЗС "Circle K" подешевели на 0,8% - до 1,229 за литр. В Риге бензин дешевеет седьмую неделю подряд, дизельное горючее - шестую неделю подряд.

В Вильнюсе цены на горючее на этой неделе были стабильны - бензин 95-й марки и дизельное горючее стоили 1,094 евро за литр.