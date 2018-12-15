Спасателей ожидает самое большое за все время их работы повышение зарплат

Директор департамента Куно Таммеару сказал, что благодарен всем, кто приложил усилия к достижению этого результата. «За всеми изменениями зарплат стоит мое желание, чтобы образование и карьерная система были оценены», - говорит директор.

По его словам, сильный Спасательный департамент нужен для обеспечения безопасности каждому жителю Эстонии. Эту силу, говорит директор, департаменту дают его работники, и чтобы их найти и удержать, нужно быть конкурентоспособным на рынке труда. Таммеару добавил, что также необходимо мотивировать тех, кто желает продвигаться выше по карьерной лестнице ведомства.

Зарплатный фонд Спасательного департамента в следующем году вырастет на 7,9 млн евро, то есть на 20%. Из этих денег 5,8 млн пойдут на увеличение зарплат спасательных команд.

Больше всего вырастет средняя базовая зарплата спасателей – с нынешних 808 евро до 1000 евро. К ней добавляются 11% за работу по ночам и в праздники. Зарплаты служащих других подразделений департамента вырастут на 15,4%.