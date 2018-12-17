Машина вылетела в кювет, люди оказались в ловушке

Вчера в 20.09 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в деревне Каансоо, где из-за скользкой дороги автомобиль съехал в кювет. Люди не пострадали, но не могли выбраться из машины. Спасатели помогли им выбраться, ликвидировали угрозу возгорания и поставили автомобиль вновь на колеса.

Также вчера в 13.37 спасателей вызвали на ДТП в Пярну на улице Каарли, где из-за приступа водитель врезался в фонарный столб. Спасатели устранили опасность возгорания и скорая помощь доставила потерпевшего в больницу.