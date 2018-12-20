Чт, 20.12.2018
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Футболист отправил судью в нокаут за красную карточку

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Punane kaart.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Футболист аргентинской команды «Спортинг» Луис Масиэль избил судью Габриэля Кортинеса за красную карточку во время матча против «Митры».

По информации SportMediaset, инцидент произошел в конце второго тайма. Кортинес удалил футболиста за нарушение правил. В ответ на это Масиэль дважды ударил рефери. «Я посмотрел на секундомер, до конца матча оставалось полторы минуты. После я отключился — больше ничего не помню», — рассказал судья.

Другие футболисты помогли Кортинесу прийти в себя, затем приехали медики и увезли пострадавшего в больницу.

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