Футболист отправил судью в нокаут за красную карточку

По информации SportMediaset, инцидент произошел в конце второго тайма. Кортинес удалил футболиста за нарушение правил. В ответ на это Масиэль дважды ударил рефери. «Я посмотрел на секундомер, до конца матча оставалось полторы минуты. После я отключился — больше ничего не помню», — рассказал судья.