Чт, 20.12.2018
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Галерея: квартира со смелым интерьером для большой семьи

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Новый рецепт необычной и смелой обстановки с иллюминатором в прихожей, гигантской прищепкой в гостиной и телевизором, замаскированным под картину, предлагает InMyRoom.

Недавно переехавшая в Санкт-Петербург семья попросила команду ToTaste Studio обустроить свою новую квартиру «в стиле ToTaste». «Ну честно, — улыбаются дизайнеры, — так нам и сказали на первой встрече!»

При том, что квартира немаленькая, планировочное решение оказалось крайне неудачным, и его пришлось продумывать заново, опираясь на приличный список пожеланий заказчиков. А чтобы дополнить новую, только уже функциональную планировку, дизайнеры использовали свои фирменные приемы: необычное наполнение и смелую работу с цветом. 

А удобная планировка нужна была здесь позарез. Заказчики, полюбившие Питер еще со студенчества, к моменту переезда в северную столицу обзавелись тремя детьми. Поэтому важно было обустроить приватные зоны для каждого, кто будет жить в доме, уйти от коридорной системы и добавить хозяйственных помещений. Плюс организовать просторную кухню-гостиную с космическим, по словам дизайнеров, видом на Большеохтинский мост и выходом на собственную террасу.

Смотрите галерею, а не вошедшие в нее фотографии и подробное описание интерьера находятся ЗДЕСЬ.

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