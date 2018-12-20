Галерея: квартира со смелым интерьером для большой семьи

Недавно переехавшая в Санкт-Петербург семья попросила команду ToTaste Studio обустроить свою новую квартиру «в стиле ToTaste». «Ну честно, — улыбаются дизайнеры, — так нам и сказали на первой встрече!»

При том, что квартира немаленькая, планировочное решение оказалось крайне неудачным, и его пришлось продумывать заново, опираясь на приличный список пожеланий заказчиков. А чтобы дополнить новую, только уже функциональную планировку, дизайнеры использовали свои фирменные приемы: необычное наполнение и смелую работу с цветом.

А удобная планировка нужна была здесь позарез. Заказчики, полюбившие Питер еще со студенчества, к моменту переезда в северную столицу обзавелись тремя детьми. Поэтому важно было обустроить приватные зоны для каждого, кто будет жить в доме, уйти от коридорной системы и добавить хозяйственных помещений. Плюс организовать просторную кухню-гостиную с космическим, по словам дизайнеров, видом на Большеохтинский мост и выходом на собственную террасу.