Нарвитянка провалила экзамен по вождению из-за противоречивых знаков

И можно, и нельзя одновременно

Если мы движемся по ул. Пушкина в Нарве от ДК “Ругодив” в сторону вокзала, мы видим, что встречная полоса обозначена как полоса для общественного транспорта. Если мы едем в обратном направлении, мы видим, что та же самая полоса обозначена иначе - на нее указывает желтая табличка с изображением автобуса. Это временная табличка, которая показывает рекомендуемое направление объезда для автобусов. Ехать по этой полосе легковым автомобилям желтая табличка не запрещает. Получается, что одна и та же полоса одновременно и является, и не является полосой для общественного транспорта.

С этой стороны полоса, по которой движется автобус, не обозначена как "полоса для транспортных средств общего пользования". ФОТО: Николай Андреев

Юлия сдавала экзамен на водительские права, ехала от ДК “Ругодив” в сторону вокзала, развернулась на новом кольце и поехала обратно в сторону ДК той же дорогой. Экзаменатор, рассказывает женщина, нажал на тормоз и прекратил экзамен, мотивируя это тем, что женщина сделала грубейшую ошибку, поехав по полосе для общественного транспорта.

Инструктор, который готовил Юлию к экзамену, считает, что Юлия проехала перекресток с круговым движением, что отменило для нее действие знака “полоса для транспортных средств общего пользования”.

Опираясь на мнение инструктора, Юлия собирается подать апелляцию, но, возможно ей все-таки придется пересдавать экзамен, платить за это 40 евро, а также оплачивать дополнительные часы вождения с инструктором. Для тех, кто уже имеет водительские права, остается вопрос - так как же нужно проезжать этот участок дороги, чтобы не нарушить Закон о дорожном движении?

В полиции прокомментировать ситуацию для Rus.Postimees отказались, сославшись на то, что за установку знаков отвечает местное самоуправление. И в данном случае, сообщила пресс-секретарь полиции Леана Лойде, нужно обращаться в Департамент городского хозяйства Нарвы.

Видел - нельзя, не видел - можно?

В этом же департамента посоветовал искать ответ инструктор по вождению и руководитель автошколы Forbest Роман Копылов, к которому Rus.Postimees обратился за комментарием. Роман пообщался с коллегами из других автошкол и рассказал, что по поводу ситуации, в которую попала Юлия, мнения у инструкторов расходятся.

Например, тот инструктор, который учил Юлию, действительно считает, что кольцевой перекресток отменяет действие знака “полоса для транспортных средств общего пользования”, и женщина была права.

Сам Роман на основании 37-й статьи Закона о дорожном движении пришел к выводу, что Юлия была не права:

“Если ехать от “Ругодива”, синий знак показывает, что встречная полоса предназначена для транспортных средств общего пользования, то есть, по большому счету, если она видела знак, вернуться на эту дорогу после разворота она уже не имела права. А вот если бы она ехала от вокзала - тогда пожалуйста.”