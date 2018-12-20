Нарвитянка провалила экзамен по вождению из-за противоречивых знаков

В редакцию Rus.Postimees обратилась нарвитянка Юлия, которая не смогла сдать экзамен по вождению - проверяющий остановил машину и прекратил экзамен в начале улицы Пушкина, поскольку счел, что женщина ведет машину по полосе для общественного транспорта. Но по этой же полосе каждый день проезжают сотни, если не тысячи нарвских водителей. Неужели все они - злостные нарушители?
И можно, и нельзя одновременно
Если мы движемся по ул. Пушкина в Нарве от ДК “Ругодив” в сторону вокзала, мы видим, что встречная полоса обозначена как полоса для общественного транспорта. Если мы едем в обратном направлении, мы видим, что та же самая полоса обозначена иначе - на нее указывает желтая табличка с изображением автобуса. Это временная табличка, которая показывает рекомендуемое направление объезда для автобусов. Ехать по этой полосе легковым автомобилям желтая табличка не запрещает. Получается, что одна и та же полоса одновременно и является, и не является полосой для общественного транспорта.
Юлия сдавала экзамен на водительские права, ехала от ДК “Ругодив” в сторону вокзала, развернулась на новом кольце и поехала обратно в сторону ДК той же дорогой. Экзаменатор, рассказывает женщина, нажал на тормоз и прекратил экзамен, мотивируя это тем, что женщина сделала грубейшую ошибку, поехав по полосе для общественного транспорта.
Инструктор, который готовил Юлию к экзамену, считает, что Юлия проехала перекресток с круговым движением, что отменило для нее действие знака “полоса для транспортных средств общего пользования”.
Опираясь на мнение инструктора, Юлия собирается подать апелляцию, но, возможно ей все-таки придется пересдавать экзамен, платить за это 40 евро, а также оплачивать дополнительные часы вождения с инструктором. Для тех, кто уже имеет водительские права, остается вопрос - так как же нужно проезжать этот участок дороги, чтобы не нарушить Закон о дорожном движении?
В полиции прокомментировать ситуацию для Rus.Postimees отказались, сославшись на то, что за установку знаков отвечает местное самоуправление. И в данном случае, сообщила пресс-секретарь полиции Леана Лойде, нужно обращаться в Департамент городского хозяйства Нарвы.
Видел - нельзя, не видел - можно?
В этом же департамента посоветовал искать ответ инструктор по вождению и руководитель автошколы Forbest Роман Копылов, к которому Rus.Postimees обратился за комментарием. Роман пообщался с коллегами из других автошкол и рассказал, что по поводу ситуации, в которую попала Юлия, мнения у инструкторов расходятся.
Например, тот инструктор, который учил Юлию, действительно считает, что кольцевой перекресток отменяет действие знака “полоса для транспортных средств общего пользования”, и женщина была права.
Сам Роман на основании 37-й статьи Закона о дорожном движении пришел к выводу, что Юлия была не права:
“Если ехать от “Ругодива”, синий знак показывает, что встречная полоса предназначена для транспортных средств общего пользования, то есть, по большому счету, если она видела знак, вернуться на эту дорогу после разворота она уже не имела права. А вот если бы она ехала от вокзала - тогда пожалуйста.”
Куда, по мнению инструктора, должен свернуть человек, который движется по ул. Пушкина от вокзала? У него есть две возможности проезда - вдоль дома по Пушкина, 5 или вдоль магазина “Гигант”.
“Если ехать от вокзала, можно поехать и по одной дороге, и по другой, - объясняет руководитель автошколы. - И здесь мое мнение, как обычного человека, не как инструктора - я не должен думать за горуправу, почему она допускает такие ошибки. Я должен руководствоваться знаками. Например, я еду со стороны вокзала, вижу круговое движение, захожу на круговое движение и вижу с правой стороны знак “парковка”, но мне на парковку к магазину “Гигант” не надо. Я вижу знак “двустороннее движение” и маленькую желтенькую табличку рекомендательного, подчеркивая - рекомендательного характера. Я поворачиваю и еду вдоль Пушкина, 5 без проблем.
Но и вдоль “Гиганта” ехать тоже можно.
Господин Дьяков из горуправы должен выйти со своими полномочиями на подрядную организацию, которая составляла проект установки знаков, и потребовать просто убрать оттуда знак “полоса для транспорта общего пользования”. Он там не нужен! Ну или объяснить общественности, зачем его поставили только с одной стороны?”
Случай Юлии Роман Копылов считает прецедентом, который ясно показывает, что движение организовано неправильно.
Три департамента, подрядчик и субподрядчик
По словам Дмитрия Дьякова, главного специалиста Службы охраны порядка Департамента городского хозяйства Нарвы, на этом участке за установку знаков отвечает производитель работ - схема движения изменена в рамках проекта строительства велодорожек, и временные знаки установлены подрядчиком. Заказывал работы Департамент развития и экономики, к нему и нужно обращаться. Но проект, заверил Дмитрий Дьяков, выполнял серьезный проектировщик с соответствующей лицензией.
Айна Антсон-Манюкевич, старший специалист Службы проектов Департамента развития и экономики переправила запрос Rus.Postimees подрядчику. У фирмы, которая проводит на этом участке дорожные работы, есть также субподрядчики, объяснила она, поэтому фирмы должны выяснить этот вопрос между собой. К проблеме подключили также старшего специалиста по организации дорожного движения из Департамента архитектуры и городского планирования, и для ответа на вопросы Rus.Postimees потребовалось два дня.
“В направлении от ж/д станции к “Ругодиву” водитель может двигаться по двум направлениям - вдоль дома Пушкина, 4а и вдоль домов Пушкина, 3 и 5”, - сообщила официальный вердикт городских властей Айна Антсон-Манюкевич.
(Стоит отметить, что этот ответ не касается случая Юлии, которая двигалась не от вокзала.)
Почему же дорожный знак показывает полосу для общественного транспорта только с одной стороны?
“Данное временное решение было принято с целью дифференцировать потоки в связи с имеющейся возможностью использовать будущею парковку у дома Пушкина, 4а в качестве существующей дороги на момент работ на площади у “Ругодива”, - сообщила старший специалист и добавила. - На данный момент согласовывается новая временная схема движения”.