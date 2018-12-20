Угроза теракта в аэропорту Германии: полиция разыскивает четырех подозреваемых

Правоохранительные органы ФРГ разыскивают четырех предполагаемых террористов, которые разведывали ситуацию в аэропорту Штутгарта и, возможно, планируют теракты, сообщила в четверг, 20 декабря, медиакомпания ARD.

Германия получила информацию от спецслужб Марокко, согласно которой по Европе передвигается группа лиц, планирующих теракт-самоубийство в одном из аэропортов в германо-французском пограничном регионе в рождественские праздники. В сообщении отмечается, что немецкие власти еженедельно получают аналогичные предупреждения от разных стран уже многие годы, однако на сей раз информация, поступившая из Марокко, носит весьма конкретный характер.

В ней содержатся имена подозреваемых, которые уже известны властям ФРГ. Так в поле зрения правоохранительных органов Германии находятся отец и сын из федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, которые спустя два дня после теракта в Страсбурге подозрительно вели себя в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже. Они подъехали к зданию одного из терминалов на автомобиле с германскими номерами. После этого один из пассажиров выскочил из машины и сделал несколько фотографий, затем оба подозреваемых скрылись.