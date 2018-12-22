Фото: может быть, эта квартира в Виймси найдет до Нового года новых хозяев?

Находящаяся на втором этаже светлая квартира площадью 48 квадратных метров привлекает интересным, хотя и скромным интерьером. Она полностью готова к въезду новых хозяев.

ФОТО: City24

На кухне установлена изготовленная по индивидуальному заказу мебель с интегрированной техникой. Интерьер выдержан в модных светлых тонах, придающих и без того просторной квартире еще больший объем.

ФОТО: City24

Окна квартиры выходят на юго-восток, обеспечивая солнечный свет в течение всего дня, даже зимой. Благодаря установленному в доме газовому котлу коммунальные платежи достаточно низкие. На парковке по дворе дома есть место для одной машины. В цену входит также кладовая.