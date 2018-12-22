Сб, 22.12.2018
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  • Фото: может быть, эта квартира в Виймси найдет до Нового года новых хозяев?

Фото: может быть, эта квартира в Виймси найдет до Нового года новых хозяев?

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ФОТО: City24

Хороша как квартира, так и район, в котором она находится, уверен портал Kodustiil.

Находящаяся на втором этаже светлая квартира площадью 48 квадратных метров привлекает интересным, хотя и скромным интерьером. Она полностью готова к въезду новых хозяев. 

ФОТО: City24

На кухне установлена изготовленная по индивидуальному заказу мебель с интегрированной техникой. Интерьер выдержан в модных светлых тонах, придающих и без того просторной квартире еще больший объем. 

ФОТО: City24

Окна квартиры выходят на юго-восток, обеспечивая солнечный свет в течение всего дня, даже зимой. Благодаря установленному в доме газовому котлу коммунальные платежи достаточно низкие. На парковке по дворе дома есть место для одной машины. В цену входит также кладовая. 

Подробности и дополнительная информация находятся ЗДЕСЬ.

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