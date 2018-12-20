Не справились: Андрус Ансип раскритиковал оппозиционную деятельность Партии реформ

Ансип ответил на вопрос, почему Партия реформ в сравнении с началом года активно теряет поддержку, что он не председатель Партии реформ, но на это у него есть только одно объяснение: Партия реформ в оппозиции не справлялась со своей работой достаточно хорошо, не смогла заставить людей осознать серьезность проблем, какие царят в нашем обществе, пишет Postimees со ссылкой на ERR.

«Партии реформ некого винить в своих низких рейтингах, кроме себя, но я не тот, кто будет говорить от имени Партии реформ», - сказал Ансип.