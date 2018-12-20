Чт, 20.12.2018
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  • Не справились: Андрус Ансип раскритиковал оппозиционную деятельность Партии реформ

Не справились: Андрус Ансип раскритиковал оппозиционную деятельность Партии реформ

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Андрус Ансип.

ФОТО: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Поддержка Партии реформ недостаточно большая, поскольку партия в оппозиции недостаточно хорошо делала свою работу, сказал в передаче «Olukorrast riigis» вице-президент Европейской комиссии, бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип.

Ансип ответил на вопрос, почему Партия реформ в сравнении с началом года активно теряет поддержку, что он не председатель Партии реформ, но на это у него есть только одно объяснение: Партия реформ в оппозиции не справлялась со своей работой достаточно хорошо, не смогла заставить людей осознать серьезность проблем, какие царят в нашем обществе, пишет Postimees со ссылкой на ERR.

«Партии реформ некого винить в своих низких рейтингах, кроме себя, но я не тот, кто будет говорить от имени Партии реформ», - сказал Ансип.

По его мнению, проблема не в том, что у Партии реформ нет хороших идей, с которыми можно идти на выборы. Ансип отметил, что и в 2011 году партия не обещала какие-то молочные реки и кисельные берега, но выиграла выборы.

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