Покупаем подарок: качество, стиль и узор правильного пледа

Плед - отличный подарок, но можно вспомнить случаи, когда неудачно купленный плед не принес ни удовольствия, ни тепла, ни пользы, пишет Homester. Давайте найдем хороший.
Что такое, собственно, плед? Это шерстяное или полушерстяное покрывало, используемое, как дорожное одеяло или как накидка на диван или кресло. Размеры пледа отличаются от размеров покрывала для кровати. И если последнее, в среднем, может быть 2 х 2,5 м, то габариты пледа — это 130 х 170 см.
Выбираем плед грамотно. Для этого, прежде всего, нужно помнить следующее:
- хороший плед, если он из шерсти, почти не колется;
- хороший плед долго не скатывается;
- хороший плед не электризуется;
- хороший плед почти не возможно разорвать руками.
Среди действительно ценных изделий можно выделить пледы из:
- 100%-ной шерсти;
- смесовой пряжи - шерсть с акрилом;
- альпаки, мериноса и полиэстера;
- верблюжьей шерсти (явная долговечность);
- 100% хлопка;
- мохера с незначительными примесями;
- хлопка и акрила.
Стиль пледа имеет значение лишь тогда, когда вам принципиально родство каждого предмета и объекта, а также, идеально совпадение и сочетание материалов текстиля. В остальном, стиль пледа не имеет значения, ведь пользоваться им вы будете время от времени, и если он не станет постоянной составляющей убранства кровати или кресла для чтения, то и волноваться не придется.
Главное, кроме очевидно высокого качества, чтобы плед вам нравился, согревал, дарил ощущение уюта и покоя. Но некоторые подсказки мы, все-таки, дадим.
Если интерьер выполнен в сдержанном светлом и популярном скандинавском стиле, лучше выбрать плед с вязкой косицами, или даже со ставками из натурального меха. Это подчеркнет присутствие нордического характера в интерьере.
Классическая комната с элегантной мебелью и добротными тканями — самое место для пледа, сотканного из тонкой однотонной шерсти, которая мягко драпируется на спинке дивана или ваших плечах.
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