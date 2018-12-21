Стало известно о гибели самолета с российским экипажем в Африке

Как уточняет агентство, самолетом, предположительно, управлял российский экипаж. Всего на борту находились шесть человек: пять членов экипажа и один пилот.

Судьба и имена российских пилотов пока неизвестна, заявил российский посол в ДРК Алексей Сентебов. Он также сообщил, что по неподтвержденным данным на борту самолета находились 23 человека. «(...) В том числе три члена экипажа, граждане России», - сказал он. Дипломат добавил, что поисково-спасательные работы на месте крушения продолжаются.