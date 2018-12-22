Летевший из Франкфурта самолет прервал полет из-за неполадок в двигателе

"В 22:40 самолет авиакомпании "Эйр Астана", который совершал полет по маршруту Франкфурт-Атырау, доложил о неполадках в одном из двигателей. В 23.22 воздушное судно А321 НЕО совершил благополучную посадку в аэропорту города Уральск", - говорится в распространенном в субботу сообщении КГА.