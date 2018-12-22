Сб, 22.12.2018
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Летевший из Франкфурта самолет прервал полет из-за неполадок в двигателе

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Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Steve Parsons / PA Wire/PA Images

Самолет авиакомпании Air Astana, совершавший вчера вечером полет по маршруту Франкфурт-Атырау, совершил вынужденную посадку в аэропорту Уральска из-за неполадок в двигателе, сообащает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации (КГА) министерства по инвестициям и развитию.

"В 22:40 самолет авиакомпании "Эйр Астана", который совершал полет по маршруту Франкфурт-Атырау, доложил о неполадках в одном из двигателей. В 23.22 воздушное судно А321 НЕО совершил благополучную посадку в аэропорту города Уральск", - говорится в распространенном в субботу сообщении КГА.

По данным ведомства, на борту лайнера находилось 64 пассажира и восемь членов экипажа. "По данному факту начато расследование", - отмечается в сообщении.

Air Astana - совместное предприятие казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно). Авиакомпания обслуживает свыше 40 международных и 19 внутренних маршрутов.

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