Видео: российские футболисты избили и ограбили женщину

В Рязани футболисты Дмитрий Митин и Артем Надеев избили и ограбили женщину. Спортсмены напали на предпринимательницу в ночь на 18 декабря. Молодые люди избили женщину, отобрали у нее телефон и 36 тысяч рублей, передает Newsru.com.
Суд уже избрал для них меру пресечения. Одного из фигурантов дела отправили на два месяца в СИЗО, а другой проведет такой же срок под домашним арестом.
21-летний Митин является воспитанником клуба "Рязань", который выступает в ПФЛ. В этом сезоне Дмитрий принял участие в трех матчах за клуб. 18-летний Надеев выступал в молодежной команде "Рязани" и привлекался к товарищеским матчам с основным составом команды.
После разразившегося скандала генеральный директор "Рязани" Вадим Бращин дал понять, что в настоящее время эти игроки с командой никак не связаны.
Позднее канал УМВД Рязани опубликовал сюжет, в котором были показаны кадры нападения футболистов на женщину.