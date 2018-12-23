Видео: российские футболисты избили и ограбили женщину

Суд уже избрал для них меру пресечения. Одного из фигурантов дела отправили на два месяца в СИЗО, а другой проведет такой же срок под домашним арестом.

21-летний Митин является воспитанником клуба "Рязань", который выступает в ПФЛ. В этом сезоне Дмитрий принял участие в трех матчах за клуб. 18-летний Надеев выступал в молодежной команде "Рязани" и привлекался к товарищеским матчам с основным составом команды.

После разразившегося скандала генеральный директор "Рязани" Вадим Бращин дал понять, что в настоящее время эти игроки с командой никак не связаны.