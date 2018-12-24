Фото: серьезная авария в Тартумаа, пострадавшая застряла в машине
24 декабря 2018, 13:52
Сегодня в 12.08 на шоссе Тарту-Отепя-Сангасте столкнулись Volkswagen Passat и Peugeot Partner, пишет Tartu Postimees.
По словам пресс-секретаря полиции Ильмара Кахро, в легковой машине застряла женщина. Позже она самостоятельно смогла выбраться из автомобиля. Скорая доставила ее в больницу. Кроме нее в результате этого ДТП никто не пострадал.
Попавшие в ДТП машины убрал с дороги буксир. Движение какое-то время было нарушено. Подробности выясняются.