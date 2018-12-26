Ср, 26.12.2018
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  • Департамент: опасность гололедицы на дорогах в Эстонии сохранится и в среду

Департамент: опасность гололедицы на дорогах в Эстонии сохранится и в среду

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Teedel võib esineda jäiseid lõike.

ФОТО: ANTS LIIGUS / PRNPM/EMF

Опасность гололедицы на дорогах в Эстонии сохранится и в среду, напомнил с утра Департамент шоссейных дорог, отметив, что водители и остальные участники движения должны быть особенно осторожными.

С утра в среду покрытие основных и крупнейших опорных шоссе в Эстонии в основном было влажным после обработки реагентами, однако местами встречались участки дорог, покрытые льдом.

В восточной части страны с утра прошел местами дождь или мокрый снег. На материковой части страны ветер порывами до 14 м/сек, на побережье до 20 м/сек.

Температура поверхности дорог близка к нулю и на дорогах сохраняется опасность гололедицы.

По прогнозам, в течение дня на востоке Эстонии возможен мокрый снег и дождь. Температура воздуха в течение дня удержится у нулевой отметки, что также будет способствовать возникновению гололедицы.

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