Департамент: опасность гололедицы на дорогах в Эстонии сохранится и в среду

С утра в среду покрытие основных и крупнейших опорных шоссе в Эстонии в основном было влажным после обработки реагентами, однако местами встречались участки дорог, покрытые льдом.

В восточной части страны с утра прошел местами дождь или мокрый снег. На материковой части страны ветер порывами до 14 м/сек, на побережье до 20 м/сек.

Температура поверхности дорог близка к нулю и на дорогах сохраняется опасность гололедицы.