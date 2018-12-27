В течение трех месяцев 230 000 россиян останутся без работы

В первую очередь сокращения грозят сотрудникам банков: в этой сфере работу могут потерять до 39,5 тысяч человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Под риском увольнения также работники транспортной сферы (27,7 тысяч). Третье место в списке заняла сфера производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники, там увольнения могут коснуться 16,6 тысячи человек.

Кроме того, сокращений стоит опасаться россиянам, работающим в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива (14,4 тысяч сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тысяч), автомобилестроения (8,2 тысяч), производства стройматериалов (6,2 тысяч).

В других отраслях увольнения будут не столь значительны, но суммарно работу могут потерять 230,8 тысячи жителей двух городов России.

Прогноз основан на информации о планируемых увольнениях, которую представляют компании в службу занятости, а также на опросе 46 тысяч организаций, в которых работают 12 млн человек. По закону, работодатель обязан уведомить службу занятости за два месяца до планируемого сокращения. Ведомство рассматривало период с 12 декабря по 12 марта, то есть увольнения могут начаться уже перед новогодними праздниками. В то же время, в министерстве полагают, что говорить о предновогодних увольнениях некорректно, так как ведомство постоянно мониторит рынок труда, и увольнения не зависят от времени года.

"Но это не значит, что все люди будут уволены. Ситуация в организации может измениться, допустим, из-за заключения новых сделок, погашения долгов перед организацией и т.д., и тогда понадобится сохранить персонал или даже привлечь новый", - отметили в Минтруде.

Сотрудники финансовой и банковской сфер находятся под самым существенным риском увольнения в связи с тем, что в стране сокращается количество кредитных организаций, пояснил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. По его словам, в этом году Центробанк отозвал больше лицензий, чем в прошлом.

"Финансовый рынок находится в стагнации. "Внешэкономбанк" планирует значительные сокращения. Частный сектор тоже вынужден оптимизировать численность сотрудников", - отметил Тосунян.

Ранее портал Rabota.ru сообщал, что в начале 2019 года массовые увольнения планируют четверть российских работодателей. Сокращения назывались наиболее вероятными в сфере медиа и маркетинга.

В декабре "Известия" со ссылкой на материалы Минтруда писали, что число официально зарегистрированных россиян может вырасти до 1,1 млн человек из-за увеличения размера пособия по безработице и изменений в пенсионном законодательстве. По состоянию на 19 декабря число безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, составляло 673,32 тысячи человек (рост на 1,8% за неделю), а в простое по инициативе администрации, вынужденных отпусках и на неполном рабочем времени находились 122,1 тысячи россиян.