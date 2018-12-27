В Пирита два человека упали в лестничный пролет, один погиб
27 декабря 2018, 15:23
22 декабря в полицию сообщили, что в Пирита на Рандвере-теэ произошел конфликт между соседями по подъезду.
В ходе ссоры межды 68-летним мужчиной и его 46-летним соседом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, оба упали в лестничный пролет со второго этажа.
46-летний погиб на месте происшествия, 68-летний мужчина не пострадал. Полицейские задержали 68-летнего по подозрению в причинении смерти по неосторожности.