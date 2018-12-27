Чт, 27.12.2018
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  • В Пирита два человека упали в лестничный пролет, один погиб

В Пирита два человека упали в лестничный пролет, один погиб

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Подъезд. Иллюстративный снимок.

ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

22 декабря в полицию сообщили, что в Пирита на Рандвере-теэ произошел конфликт между соседями по подъезду.

В ходе ссоры межды 68-летним мужчиной и его 46-летним соседом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, оба упали в лестничный пролет со второго этажа.

46-летний погиб на месте происшествия, 68-летний мужчина не пострадал. Полицейские задержали 68-летнего по подозрению в причинении смерти по неосторожности.

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