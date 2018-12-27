В Турции нашли новый способ заработать на туристах

По данным издания, налог в размере 1,5 евро будет взиматься с туристов по прилете в страну. Изначально власти планировали установить цену в два раза выше обозначенной, однако ассоциация туристических агентств Турции TURSAB настояла на снижении суммы сбора, поскольку миллионы туристов уже оплатили туры в Турцию в 2019 году, передает «Лента.ру».

«Три евро с человека могут показаться незначительной суммой, но если этот расход будет возложен на туроператоров, им придется понести серьезные траты», — сказал глава TURSAB Фируз Балыкая (Firuz B. Bağlıkaya).

Представители ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали порталу «Интерфакс-Туризм», что дополнительный сбор ввели без предупреждения. По их версии, новый налог по уже проданным турам туроператорам придется оплачивать самостоятельно.