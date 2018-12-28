Таллинн приобретет 200 новых газовых автобусов

Отвечающие требованиям тендера производители автобусов выяснятся в марте, а договор с победителем конкурса предприятие надеется заключить в апреле 2019 года.

«За счет самой крупной поставки автобусов в истории Таллинна мы поменяем часть наиболее старых автобусов, что сделает поездки для пассажиров нашего автобусного парка ощутимо удобнее, а для нас как для перевозчика — существенно эффективнее, - пояснил председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич. - Благодаря новым автобусам на газу, мы сэкономим на топливных и ремонтных расходах около двух миллионов евро в год».

По словам Бородича, согласно новой стратегии предприятия, в последующие годы все старые дизельные автобусы будут заменены на маршрутные автобусы, которые в качестве топлива используют природный газ. «С прибытием первой сотни новых автобусов средний возраст нашего автобусного парка уменьшиться на четыре года, а влияние на городскую среду будет сопоставимо с тем, как если бы с улиц Таллинна ушла примерно тысяча автомобилей», - наглядно объясняет Бородич, по словам которого новые автобусы привлекут и дополнительных пассажиров общественного транспорта.

«В долгосрочной перспективе мы работаем над тем, чтобы к 2025 году по улицам Таллинна больше не ездили дизельные автобусы, что не только улучшит услуги общественного транспорта, но и внесет вклад в более чистую городскую среду», - пояснил Бородич. По его словам, для этого в следующие пять лет всего будет приобретено 300 новых автобусов на газу и будут сделаны первые приготовления для принятия в эксплуатацию электроавтобусов.

Начиная со второй половины 2019 года предприятие всего закупит 60 новых автобусов нормальной длины и 40 сочлененных автобусов («гармошек»), что составит более одной пятой из эксплуатируемых 469 автобусов Tallinna Linnatransport. В новых автобусах особое внимание уделяется удобству и безопасности пассажиров, а также предусматривается обслуживание горожан с особыми потребностями. У всех новых автобусов есть внутренние и наружные видеокамеры, а также они оснащены пандусами для инвалидных и детских колясок.