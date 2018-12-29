Строительство нового здания для спасателей и полиции отложено

Первоначально в рамках проекта планировалось провести тендер уже в конце лета нынешнего года и в этом же году начать строительство. «Дополнительная смета расходов обусловлена проведением детальной корректировки для повышения надежности объекта внутренней безопасности Пярну»,- сообщил BNS пресс-секретарь Riigi Kinnisvara AS.

Договор о подряде по новому плану предполагается заключить в первом квартале 2019 года, тендер на сооружение этого здания открытым не будет, конкурс по госпоставкам будет проведен особым порядков. Работы по строительству здания планируется завершить в первом квартале 2021 года.

В новое здание переедут региональные подразделения Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента, центра тревоги, Департамента полиции безопасности и Центра инфотехнологии и развития МВД (SMIT) ляэнеского округа, а также арестантские камеры. Здесь же будет работать служба помощи жертвам насилия Департамента социального обеспечения.