Сб, 29.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас

Строительство нового здания для спасателей и полиции отложено

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Полицейский автомобиль.

ФОТО: Mailiis Ollino

Начало строительства в Пярну нового здания, в котором разместятся службы спасателей и полиции, отложено до наступающего года, его возведение обойдется почти в 20,7 млн крон.

Первоначально в рамках проекта планировалось провести тендер уже в конце лета нынешнего года и в этом же году начать строительство. «Дополнительная смета расходов обусловлена проведением детальной корректировки для повышения надежности объекта внутренней безопасности Пярну»,- сообщил BNS пресс-секретарь Riigi Kinnisvara AS.

Договор о подряде по новому плану предполагается заключить в первом квартале 2019 года, тендер на сооружение этого здания открытым не будет, конкурс по госпоставкам будет проведен особым порядков. Работы по строительству здания планируется завершить в первом квартале 2021 года.

В новое здание переедут региональные подразделения Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента, центра тревоги, Департамента полиции безопасности и Центра инфотехнологии и развития МВД (SMIT) ляэнеского округа, а также арестантские камеры. Здесь же будет работать служба помощи жертвам насилия Департамента социального обеспечения.

Стоимость строительных работ составит почти 18,3 млн евро, суммарная инвестиция по проекту - 20,7 млн евро. Здание будет возведено в Пярну по адресу бульвар Таммсааре, 61.

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