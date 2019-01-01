Дожили: жители Тарту жалуются, что в ресторанах их обслуживают по-английски

По словам главного инспектора службы Южно-эстонской надзора Языковой инспекции Хельги Треймут, в заведениях общепита, предлагающих различную национальную кухню, языковые требования нарушали преимущественно повара, которые говорят с людьми только по-английски.

Треймут пояснила, что рестораны хотят предложить своим клиентам лучшее, поэтому еду сервирует представитель соответствующей нации. В то же время между тем, кто обслуживает, и клиентом может возникнуть языковой барьер. «Часть клиентов не хотят говорить по-английски, даже если умеют», - добавила Треймут.

С грибами или без?

Недоразумение, связанное с языковым барьером, возникло, например, 17 ноября в ресторане Chopsticks в торговом центре Tasku. Его клиентка Яна Халвита рассказала, что заказала суп, в который попросила не класть грибы, но ей все равно принесли пищу с грибами. Одному официанту Халвита попыталась объяснить ситуацию по-эстонски и по-английски, но официант не понял ни на одном языке. После этого пришел второй официант, который немного говорил по-эстонски, но долго говорил по телефону, поэтому не смог вовремя помочь клиентке.

По словам представителя Chopsticks Радды Шустровой, у Chopsticks нет ни одного ресторана, где одновременно на работе были бы только те люди, которые не говорят по-эстонски. Шустров добавила, что в официанты можно нанять только тех, у кого есть справка о владении эстонским минимум на уровень В1. «Если у человека есть такая бумажка, работодатель не может спорить со справкой», - заметила Шустров.

Точных деталей произошедшего в ресторане в центре Tasku Шустров не знала. В то же время она предположила, что официант, с которым у клиентки возник конфликт, - на самом деле, кухонный работник родом из Индии, у которого не требовали знания эстонского.

По словам Хельги Треймут, по закону о Защите прав потребителя, у клиента есть право на информацию и обслуживание на эстонском языке. Она добавила, что правительство ввело требование уровня В1 для всех работников сферы обслуживания и продажи, в задачи которых входит непосредственное и регулярное обслуживание потребителей и передача рабочей информации.

Несколько жалоб

Языковой инспекции также поступали жалобы на незнание языка обслуживающим персоналом в Тарту из ресторана Ruunipizza и Pannkoogikohvik, Chez André, La Dolce Vita и Georgian Kitchen.

Заведующая Ruunipizza Кристийн Калда не пожелала подробно комментировать эту тему, но подтвердила, что ресторан всегда обращает внимание на знание языка обслуживающим персоналом. Директор La Dolce Vita Рене Фаоро сказал, что на них подал летом жалобу «клиент с тяжелым характером». Фаоро добавил, что летом у них работал один иностранец, но теперь на работе одни эстонцы.