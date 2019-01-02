Ср, 2.01.2019
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Шпионский скандал: США требуют от России объяснить причины ареста бывшего морпеха

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Флаг США. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Власти США рассчитывают получить больше информации по делу в отношении бывшего американского морпеха, задержанного ФСБ по подозрению в шпионаже, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы ясно выразили России нашу надежду на то, чтобы узнать больше об обвинениях, понять, в чем его обвиняют. И если задержание не обосновано, мы потребуем его немедленного возвращения», - сказал Помпео журналистам.

По его словам, Вашингтон надеется получить консульский доступ к американцу уже в ближайшие часы.

31 декабря ФСБ сообщила, что гражданин США Пол Уилан был задержан 28 декабря «при проведении шпионской акции». В отношении него возбуждено дело по статье 276 УК РФ (шпионаж).

На следующий день его брат Дэвид Уилан рассказал Би-би-си, что Пол приехал в Россию на свадьбу своего друга.

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