Шпионский скандал: США требуют от России объяснить причины ареста бывшего морпеха

Власти США рассчитывают получить больше информации по делу в отношении бывшего американского морпеха, задержанного ФСБ по подозрению в шпионаже, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
«Мы ясно выразили России нашу надежду на то, чтобы узнать больше об обвинениях, понять, в чем его обвиняют. И если задержание не обосновано, мы потребуем его немедленного возвращения», - сказал Помпео журналистам.
По его словам, Вашингтон надеется получить консульский доступ к американцу уже в ближайшие часы.
31 декабря ФСБ сообщила, что гражданин США Пол Уилан был задержан 28 декабря «при проведении шпионской акции». В отношении него возбуждено дело по статье 276 УК РФ (шпионаж).
На следующий день его брат Дэвид Уилан рассказал Би-би-си, что Пол приехал в Россию на свадьбу своего друга.