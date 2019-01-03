Поторопитесь: в маленьком итальянском городке продаются дома за один евро

В маленьком сицилийском городке выставлено на продажу несколько домов по одному евро за каждый, передает Kodustiil.
Муниципалитет городка Джанги предлагает практически даром приобрести исторические жилые здания. Таким образом отцы города хотят увеличить население своей семитысячной общины и вдохнуть в нее новую жизнь.
Одноевровые дома являются частью программы «Case a 1 euro», призванной оживить малонаселенные городки и деревни, пишет realestate.com.au.
Выставленные на продажу дома имеют хозяев, которые по разным причинам не могут или не хотят оплачивать коммунальные услуги и налоговые сборы. Большая часть зданий находится в аварийном состоянии, поэтому вдобавок к одному евро покупатель должен иметь капитал для восстановления и ремонта дома.
Такие итальянские городки имею свою прелесть: роскошные виды, своеобразная архитектура и история. Это обычно привлекает туристов. А вот инвесторов?