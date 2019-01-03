Поторопитесь: в маленьком итальянском городке продаются дома за один евро

Муниципалитет городка Джанги предлагает практически даром приобрести исторические жилые здания. Таким образом отцы города хотят увеличить население своей семитысячной общины и вдохнуть в нее новую жизнь.

Одноевровые дома являются частью программы «Case a 1 euro», призванной оживить малонаселенные городки и деревни, пишет realestate.com.au.

Городок Джанги на Сицилии. ФОТО: Hervé Champollion / akg-images / Hervé Champollion / akg-images/Scanpix

Выставленные на продажу дома имеют хозяев, которые по разным причинам не могут или не хотят оплачивать коммунальные услуги и налоговые сборы. Большая часть зданий находится в аварийном состоянии, поэтому вдобавок к одному евро покупатель должен иметь капитал для восстановления и ремонта дома.