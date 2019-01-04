Железнодорожники заключили с Elron коллективный договор о повышении зарплат

Elron и профсоюз железнодорожников в четверг заключили коллективный договор, в соответствии с которым зарплаты железнодорожных работников в этом году поднимутся на 6-10 процентов.
В коллективном договоре согласованы рост основной зарплаты работников и другие изменения в зарплатах.
Коллективный договор является соглашением между работниками и работодателем, в котором зафиксированы положения, касающиеся работы, отпусков и пособий. В договоре зафиксирован рост основной зарплаты железнодорожных работников на 6-10 процентов в 2019 году.
Коллективный договор между Elron и профсоюзом заключен на год.
В декабре железнодорожники также заключили коллективный договор с Eesti Raudtee. В соответствии с этим договором на 5 процентов поднялись зарплаты только части работников.