Пт, 4.01.2019
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Железнодорожники заключили с Elron коллективный договор о повышении зарплат

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Elron.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Elron и профсоюз железнодорожников в четверг заключили коллективный договор, в соответствии с которым зарплаты железнодорожных работников в этом году поднимутся на 6-10 процентов.

В коллективном договоре согласованы рост основной зарплаты работников и другие изменения в зарплатах.

Коллективный договор является соглашением между работниками и работодателем, в котором зафиксированы положения, касающиеся работы, отпусков и пособий. В договоре зафиксирован рост основной зарплаты железнодорожных работников на 6-10 процентов в 2019 году.

Коллективный договор между Elron и профсоюзом заключен на год.

В декабре железнодорожники также заключили коллективный договор с Eesti Raudtee. В соответствии с этим договором на 5 процентов поднялись зарплаты только части работников.

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