Железнодорожники заключили с Elron коллективный договор о повышении зарплат

В коллективном договоре согласованы рост основной зарплаты работников и другие изменения в зарплатах.

Коллективный договор является соглашением между работниками и работодателем, в котором зафиксированы положения, касающиеся работы, отпусков и пособий. В договоре зафиксирован рост основной зарплаты железнодорожных работников на 6-10 процентов в 2019 году.

Коллективный договор между Elron и профсоюзом заключен на год.