В Афганистане обрушилась шахта, десятки людей погибли
6 января 2019, 14:04
Не менее 30 человек погибли в воскресенье при обрушении шахты в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает Интерфакс со ссылкой на Би-би-си.
По данным СМИ, местные жители занимались в этой шахте поисками золота на глубине примерно 60 м.
Еще 15 человек получили травмы, они находятся в тяжелом состоянии.
На место происшествия направлены спасатели, но местные жители уже начали извлекать тела погибших своими силами.