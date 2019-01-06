Вс, 6.01.2019
Все они – наши люди. Те, кто доволен ходом дел, и те, кто чувствует, что успех Эстонии их не затронул. Керсти Кальюлайд

В Афганистане обрушилась шахта, десятки людей погибли

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Шахта

ФОТО: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

Не менее 30 человек погибли в воскресенье при обрушении шахты в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает Интерфакс со ссылкой на Би-би-си.

По данным СМИ, местные жители занимались в этой шахте поисками золота на глубине примерно 60 м.

Еще 15 человек получили травмы, они находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия направлены спасатели, но местные жители уже начали извлекать тела погибших своими силами.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ