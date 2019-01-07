Детали нового Mercedes-Benz CLA раскрыли на видео

Внешне автомобиль отличается оранжевыми акцентами на кромках переднего и заднего бамперов, декоративной прострочкой такого же цвета в салоне и эмблемами спецсерии. Кроме того, лифтбек Edition 1, вероятно, получит расширенный список оснащения, куда войдет модернизированный комплекс MBUX с функцией Interior Assistant, способной распознавать намерения водителя на основе движений, как на новом GLE.