Детали нового Mercedes-Benz CLA раскрыли на видео

Компания Mercedes-Benz опубликовала очередной тизер нового CLA, дебют которого состоится 8 января на выставке CES в Лас-Вегасе. В ролике, опубликованном на странице марки Facebook, можно увидеть детали экстерьера и интерьера специального издания модели под названием Edition 1, пишет motor.ru.
Внешне автомобиль отличается оранжевыми акцентами на кромках переднего и заднего бамперов, декоративной прострочкой такого же цвета в салоне и эмблемами спецсерии. Кроме того, лифтбек Edition 1, вероятно, получит расширенный список оснащения, куда войдет модернизированный комплекс MBUX с функцией Interior Assistant, способной распознавать намерения водителя на основе движений, как на новом GLE.
Кроме того, CLA второго поколения оснастят навигацией с поддержкой дополненной реальности, адаптивными амортизаторами и полным приводом (предложат в качестве опции). Дизайн машины будет перекликаться со старшим CLS: салон станет просторнее, а передняя часть кузова еще больше заострится.
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