Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1972-й

Да, для тех, кто забыл или не знал: отель "Виру" был построен в 1972 году, а в 2018-м признан знаковым строением для этого далекого года.

Построенный в Таллинне практически рядом со Старым городом и предназначавшийся для иностранных туристов отель на фоне низкой застройки выглядел настоящим небоскребом. Технически сложный 23-этажный объект строили финские строители, при строительстве использовались импортные материалы. Внутри новаторскими выглядели знакомые по экстерьерам поверхности из темного клинкерного кирпича, которые сочетались с тяжеловатой кожаной и деревянной мебелью. В здании было 426 номеров для размещения 829 гостей. Кроме того, там располагались рестораны на втором и двадцать втором этаже, заслужившее огромную популярность среди горожан варьете, стерео-бар и гриль-бар.