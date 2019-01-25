Пт, 25.01.2019
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  • Сорок лет на рынке: это изделие IKEA продается по всему миру каждые пять секунд

Сорок лет на рынке: это изделие IKEA продается по всему миру каждые пять секунд

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ФОТО: фото производителя / ikea.com

Эту полку от IKEA, ставшую культовой, производят, не останавливаясь, уже сорок лет подряд, рассказывает Kodustiil.

Впервые книжные стеллажи Billy появились в магазинах IKEA в 1979-м году. Теперь, 40 лет спустя, этот исторический предмет мебели является одним из самых продаваемых книжных стеллажей в мире: каждые пять секунд одна книжная полка Billy находит покупателя в любом уголке мира.

С виду простая книжная полка доказала: она вне времени! И сорок лет спустя она так же привлекает покупателей благодаря простоте и свежести своего облика. Этот универсальный предмет мебели подобен хамелеону, который в зависимости от времени приспосабливается к окружающей среде.

«Сорок лет назад мне дали задание - создать дизайн простого, функционального и продуманного решения для хранения книг. Я помню, что мне особенно понравились регулируемые полки и глубина шкафа как раз под книги. Также нам удалось для транспортировки уместить стеллаж в плоскую упаковку. Это я придумал!» - дизайнер Юллис Лундгрен гордится своим детищем.

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