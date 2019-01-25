Самоуправления Харьюмаа настаивают на строительстве Таллиннской объездной железной дороги

Тема объездной железной дороги в контексте проекта Rail Baltic так и не потеряла актуальности - в Союзе самоуправлений Харьюмаа продолжают настаивать на необходимости её создания. И с соответствующим посланием местные власти обратились в Министерство экономики.

«Мы хотим, чтобы при претворении в жизнь проекта Rail Baltic была бы учтена возможность создания Таллиннской объездной железной дороги, поскольку в будущем это обойдется гораздо дороже», - говорит исполнительный директор Союза самоуправлений Харьюмаа Йоэль Йессе.

Плюсов называется несколько, но один из главных: товарные перевозки можно вывести за пределы столицы.

«В принципе, объездная дорога дает возможность освободить станцию в Копли и направить поезда, минуя сам город. И разгрузить немного станцию Юлемисте», - поясняет руководитель Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.

Призыв к министерству следующий: необходимо учесть действующие планировки и потребности городского пространства, это включает в том числе многоуровневые развязки для автотранспорта, пешеходов и проекты железнодорожных станций.

Однако в Министерстве экономики строительство объездной железной дороги считают нецелесообразным.

«Большой вопрос в том: а нужно ли нам это и зачем? Глядя на грузопоток в Палдиски, становится понятно, что нынешняя трасса вполне отвечает потребностям», - говорит вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас.