Самоуправления Харьюмаа настаивают на строительстве Таллиннской объездной железной дороги

Союз местных самоуправлений Харьюмаа продолжает настаивать на том, чтобы при постройке Rail Baltic учли возможность создания так называемой Таллиннской объездной железной дороги, пишет BNS со ссылкой на «Актуальную камеру». Это помогло бы вывести перевозку некоторых грузов за пределы столицы. В Министерстве экономики напомнили, что идея потребует не менее 110 миллионов евро, что не делает задумку экономически целесообразной.
Тема объездной железной дороги в контексте проекта Rail Baltic так и не потеряла актуальности - в Союзе самоуправлений Харьюмаа продолжают настаивать на необходимости её создания. И с соответствующим посланием местные власти обратились в Министерство экономики.
«Мы хотим, чтобы при претворении в жизнь проекта Rail Baltic была бы учтена возможность создания Таллиннской объездной железной дороги, поскольку в будущем это обойдется гораздо дороже», - говорит исполнительный директор Союза самоуправлений Харьюмаа Йоэль Йессе.
Плюсов называется несколько, но один из главных: товарные перевозки можно вывести за пределы столицы.
«В принципе, объездная дорога дает возможность освободить станцию в Копли и направить поезда, минуя сам город. И разгрузить немного станцию Юлемисте», - поясняет руководитель Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.
Призыв к министерству следующий: необходимо учесть действующие планировки и потребности городского пространства, это включает в том числе многоуровневые развязки для автотранспорта, пешеходов и проекты железнодорожных станций.
Однако в Министерстве экономики строительство объездной железной дороги считают нецелесообразным.
«Большой вопрос в том: а нужно ли нам это и зачем? Глядя на грузопоток в Палдиски, становится понятно, что нынешняя трасса вполне отвечает потребностям», - говорит вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас.
«Экономически, к сожалению, не очень оправданно это, потому что инвестиция, по предварительным расчетам, составит 112 миллионов. И пока мы имеем пару поездов в сторону Палдиски, то это никак экономически не может быть оправдано», - соглашается Лайдвеэ.