Сб, 26.01.2019
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Трамп объявил о сделке по временному возобновлению работы правительства

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Дональд Трамп.

ФОТО: JOSHUA ROBERTS / Reuters / Scanpix

Президент США Дональд Трамп в пятницу предложил восстановить работу правительства до 15 февраля без решения вопроса о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, пишет Интерфакс.

"Я горд сообщить вам сегодня, что мы достигли сделки о прекращении "шатдауна" и возобновлении работы федерального правительства", - заявил Трамп.

"В ближайшее время я подпишу законопроект о возобновлении работы нашего правительства на три недели, до 15 февраля", - подчеркнул президент.

Федеральные госорганы США прервали нормальный режим работы 22 декабря из-за отказа Трампа одобрить проект временного бюджета, в котором не были учтены средства на усиление пограничной безопасности и строительство стены на границе с Мексикой общей суммой в $5,7 млрд.

Во время так называемого "шатдауна" отпуск без содержания были отправлены около 800 тыс. госслужащих. Однако многие вынуждены продолжать работу, если их ведомства и должности считаются слишком важными для страны.

В последние дни участилось количество случаев, когда госслужащие отказываются выходить на работу без оплаты труда, ссылаясь на болезни или семейные обстоятельства. 

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