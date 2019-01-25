Трамп объявил о сделке по временному возобновлению работы правительства

"Я горд сообщить вам сегодня, что мы достигли сделки о прекращении "шатдауна" и возобновлении работы федерального правительства", - заявил Трамп.

"В ближайшее время я подпишу законопроект о возобновлении работы нашего правительства на три недели, до 15 февраля", - подчеркнул президент.

Федеральные госорганы США прервали нормальный режим работы 22 декабря из-за отказа Трампа одобрить проект временного бюджета, в котором не были учтены средства на усиление пограничной безопасности и строительство стены на границе с Мексикой общей суммой в $5,7 млрд.

Во время так называемого "шатдауна" отпуск без содержания были отправлены около 800 тыс. госслужащих. Однако многие вынуждены продолжать работу, если их ведомства и должности считаются слишком важными для страны.