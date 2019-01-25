Читатель: двое вооруженных грабителей напали на посетителей магазина Selver

У нападавших были похожие на пистолеты предметы и топор, которым злоумышленник ударил посетителя магазина.

По словам жителя Тарту Пауля Подерата, пистолеты вряд ли были настоящими, но топором грабители орудовали всерьез, пишет Tartu Postimees. У посетителя, которого грабитель ударил топором по голове, пошла кровь, но сознания он не потерял.

Подерат сообщил, что нападавшие направились к кассам и попытались забрать деньги силой: «Посетители сразу пришли на помощь кассирам и оттащили грабителей от них».

Полиция прибыла на место быстро.

Второй свидетель пришел в магазин в 21.40, к тому времени полиция и скорая помощь уже были на месте. Стражи порядка проверили кассы и отвели грабителей в полицейский автобус.

Пресс-секретарь полиции Виктория Корпан сообщила, что вызов в магазин на улице Яама поступил в 21.30. По первоначальным данным, двое пришедших в магазин мужчин были в скрывающих лица масках, у обоих были похожие на оружие предметы, один также нес топор.

Грабители начали угрожать продавцам, требуя открыть кассы. Согласно имеющейся информации, охранник магазина пытался задержать преступников, ему на помощь пришли двое мужчин из числа посетителей. Им удалось обезвредить злоумышленников и удержать их до прибытия патруля. Один из тех посетителей, которые удерживали воров, получил удар топором по голове и был доставлен в больницу. Его жизни ничто не угрожает. Больше никто не пострадал.

Патруль приехал в течение двух минут. Как выяснилось, нападавшими были молодые люди 12-ти и 17-ти лет. У них нашли нож, а также пистолеты Airsoft.

«Вмешавшиеся в ситуацию люди, благодаря смелости которых ситуация быстро решилась, заслуживают признания. Большое спасибо вам за то, что не остались безучастными свидетелями. К сожалению, один человек пострадал, мы желаем ему скорейшего выздоровления», - сообщил прибывший на место патрульный Тармо Сяэлик.

Нападавших доставили в участок, заведено уголовное дело.