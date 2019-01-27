Джокович выиграл Australian Open и вошел в историю

Сербский теннисист Новак Джокович победил испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Он стал первым спортсменов в истории, выигравшим турнир семь раз в карьере. Об этом сообщается на сайте соревнований, передает Lenta.ru.