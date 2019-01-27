Вс, 27.01.2019
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Пьяный полицейский без прав спровоцировал ДТП в Латвии

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Латвийская полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Бюро внутренней безопасности (БВБ) Латвии просит прокуратуру начать уголовное преследование должностного лица Главного управления полиции порядка, в пьяном виде спровоцировавшего ДТП, сообщили агентству ЛETA в БВБ.

Как установило БВБ, полицейский управлял транспортным средством без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, транспортное средство перевернулось, и его пассажир получил телесные повреждения средней степени тяжести.

За это правонарушение предусмотрены лишение свободы на срок до одного года, краткосрочный арест, принудительные работы или денежный штраф с лишением водительских прав на срок до пяти лет.

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