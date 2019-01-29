Фото: варварская реставрация уникальных горельефов

Как уточнил Попов в комментариях, эти снимки он сделал еще осенью прошлого года, но с тех пор фасады здания никак не изменились – две из десяти украшающих их женских фигур по-прежнему выглядят так, будто их реставрацией занимался ребенок. За разъяснениями Попов обратился к московским властям, но пока не получил ответа.