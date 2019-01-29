Вт, 29.01.2019
"Может быть, тогда уже следовало бы отменить и домашние задания? Но все ведь при этом понимают, что хороший результат зависит от тренинга". Алена Тедер

Фото: варварская реставрация уникальных горельефов

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Результат реставрации

ФОТО: Facebook

Пользователь социальной сети Facebook из Москвы Роман Попов опубликовал на своей странице фотографии дома, расположенного в Сверчковом переулке столицы РФ. На привлекших внимание Realty.newsru.com снимках запечатлены плачевные последствия реставрации горельефов на фасаде здания.

Как уточнил Попов в комментариях, эти снимки он сделал еще осенью прошлого года, но с тех пор фасады здания никак не изменились – две из десяти украшающих их женских фигур по-прежнему выглядят так, будто их реставрацией занимался ребенок. За разъяснениями Попов обратился к московским властям, но пока не получил ответа.

Еще одно творение горе-реставраторов

ФОТО: Facebook

Доходный дом Константинова находится в центре Москвы, по адресу Сверчков переулок, 1. Здание высотой в три этажа было построено в 1874 году. В 30-х годах XX века дом надстроили на два этажа и добавили чердак, а в 70-х годах перестроили под нужды разместившихся в нем государственных учреждений, отмечается на сайте фонда сохранения исторического наследия "Внимание".

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