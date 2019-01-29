Фото: варварская реставрация уникальных горельефов

Пользователь социальной сети Facebook из Москвы Роман Попов опубликовал на своей странице фотографии дома, расположенного в Сверчковом переулке столицы РФ. На привлекших внимание Realty.newsru.com снимках запечатлены плачевные последствия реставрации горельефов на фасаде здания.
Как уточнил Попов в комментариях, эти снимки он сделал еще осенью прошлого года, но с тех пор фасады здания никак не изменились – две из десяти украшающих их женских фигур по-прежнему выглядят так, будто их реставрацией занимался ребенок. За разъяснениями Попов обратился к московским властям, но пока не получил ответа.
Доходный дом Константинова находится в центре Москвы, по адресу Сверчков переулок, 1. Здание высотой в три этажа было построено в 1874 году. В 30-х годах XX века дом надстроили на два этажа и добавили чердак, а в 70-х годах перестроили под нужды разместившихся в нем государственных учреждений, отмечается на сайте фонда сохранения исторического наследия "Внимание".