В Эстонии появятся дежурные судьи для вынесения срочных решений

В Рийгикогу во вторник прошел второе чтение законопроект о внесении поправок в Закон о судах и Уголовно-процессуальный кодекс. Поправки предполагают введение в Эстонии института дежурных судей, которые будут обязаны выносить срочные решения в государственные праздники и по выходным дням.
К таким срочным делам законопроект относит разрешения на обыски, аресты и слежку, а также предоставление первичной правовой защиты в решениях о заключении в учреждение закрытого типа и изъятии ребенка из семьи, пишет rus.err.ee.
Число дежурных судей будет определяться постановлением министра юстиции.
Поправки должны вступить в силу с 1 января 2020 года.