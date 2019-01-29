Вт, 29.01.2019
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В Эстонии появятся дежурные судьи для вынесения срочных решений

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Зал суда. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

В Рийгикогу во вторник прошел второе чтение законопроект о внесении поправок в Закон о судах и Уголовно-процессуальный кодекс. Поправки предполагают введение в Эстонии института дежурных судей, которые будут обязаны выносить срочные решения в государственные праздники и по выходным дням.

К таким срочным делам законопроект относит разрешения на обыски, аресты и слежку, а также предоставление первичной правовой защиты в решениях о заключении в учреждение закрытого типа и изъятии ребенка из семьи, пишет rus.err.ee.

Число дежурных судей будет определяться постановлением министра юстиции.

Поправки должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

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