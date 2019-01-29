В Эстонии появятся дежурные судьи для вынесения срочных решений

В Рийгикогу во вторник прошел второе чтение законопроект о внесении поправок в Закон о судах и Уголовно-процессуальный кодекс. Поправки предполагают введение в Эстонии института дежурных судей, которые будут обязаны выносить срочные решения в государственные праздники и по выходным дням.