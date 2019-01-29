В Таиланде пассажиров столичного аэропорта ждут задержки рейсов

Администрация международного аэропорта Бангкока «Дон Муанг» предупреждает о возможных задержках авиарейсов в ближайшие дни из-за ремонтных работ, пишет turizm.ru.

Авиационное радио Таиланда Aerothai распространило сообщение о возможных задержках рейсов из аэропорта «Дон Муанг» во время технического обслуживания ВПП с 29 января по 1 февраля. В эти дни планируется закрыть 200-метровый участок взлетной полосы. В результате пропускная способность аэропорта снизится примерно на 10%, с 52 рейсов до 48 рейсов в час.

Согласно сообщению, вылеты могут откладываться на 30–45 минут в часы пик. Задержки могут увеличиться из-за других негативных факторов, в том числе плохой погоды или повреждения ВПП. В «Дон Муанг» не исключают отмены авиарейсов.

Добавим, что аэропорт «Дон Муанг» является вторым по величине в Таиланде. Он состоит из двух терминалов: международного и внутреннего. Добраться до авиагавани можно на автобусах №13, 29, 59, 538 и 10. Стоимость проезда составляет 34 бат (80 центов). Поездка на такси обойдется от 250 бат (7 евро).

Главный аэропорт Бангкока «Суварнабуми» сегодня считается одним из самых загруженных в мире и самым большим в стране.