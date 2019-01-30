«Ээсти 200»: результаты опроса говорят о том, что в следующем составе парламента будут представлены шесть партий

В январе наиболее стремительно выросла поддержка оппозиционной Партии реформ, а самой популярной политической силой продолжает оставаться Центристская партия: об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR.
Так, например, новую партию "Ээсти 200" в январе были готовы поддержать 5% избирателей, что на 2% меньше, чем в декабре.
По словам вице-председателя партии Лийны Нормет, результаты исследований ясно говорят о том, что в следующем составе парламента будут представлены шесть партий.
«Если посмотреть на состав этих партий и их кампании, то видно, что новые люди со свежими идеями будут только среди представителей "Ээсти 200", - считает она. - «Ээсти 200» - это вызов старой политической системе, и последний месяц показал, что наличие этой новой политической силы не оставило равнодушными старые партии. Исследование показывает, что у нас есть свои избиратели - это те люди, которые хотят изменений. Согласно результатам нашего анализа, в течение следующего месяца мы сможем удвоить поддержку нашей партии».