«Ээсти 200»: результаты опроса говорят о том, что в следующем составе парламента будут представлены шесть партий

«Если посмотреть на состав этих партий и их кампании, то видно, что новые люди со свежими идеями будут только среди представителей "Ээсти 200", - считает она. - «Ээсти 200» - это вызов старой политической системе, и последний месяц показал, что наличие этой новой политической силы не оставило равнодушными старые партии. Исследование показывает, что у нас есть свои избиратели - это те люди, которые хотят изменений. Согласно результатам нашего анализа, в течение следующего месяца мы сможем удвоить поддержку нашей партии».