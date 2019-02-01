Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1977-й

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Административное здание расплаского KEK - лучшее строение 1977 года. Проект: Тоомас Рейн, 1971. Инженеры: Яан Порт, Хенн Каритс. Строительство: Rapla KEK, 1977.
КЕК (Межколхозстрой) являлся межколхозным строительным объединением, который был создан в конце 1950-х годов и должен был обслуживать потребности колхозов одного района в строительных работах. Здание Рапла КЕК стало одним из редких зданий и в качестве единственного примера колхозной архитектуры взято под охрану как памятник старины. Спроектированное в виде октагональной ступенчатой пирамиды строение задает форму как бассейну, так и окружающим его террасам. Все пространство организовано, исходя строго из архитектуры главного здания.