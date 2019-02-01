Пт, 1.02.2019
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При пожаре в жилом доме погибла женщина

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Пожар в Пярнумаа.

ФОТО: Päästeamet

В ночь на пятницу в Пярнумаа при пожаре в жилом доме погибла женщина, пишет Postimees.

В 2.15 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Массиару горит жилой дом. Возгорание обнаружил сосед, которого разбудили звуки трескающегося шифера. По предварительным данным, в доме мог находиться человек.

К тому времени, когда спасатели прибыли на место, здание горело открытым пламенем и пожар постепенно начинал угасать. Целы были частично каменная облицовка здания и фундамент трубы. Находившаяся в здании пожилая женщина погибла, сообщил пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра.

По словам соседей, в доме был дымовой датчик, но нет данных о том, сработал ли он.

Точные причины пожара выяснятся в ходе следствия, пока известно, что когда в четверг к женщине приходили соседи, она растапливала плиту.

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