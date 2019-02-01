При пожаре в жилом доме погибла женщина

В 2.15 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Массиару горит жилой дом. Возгорание обнаружил сосед, которого разбудили звуки трескающегося шифера. По предварительным данным, в доме мог находиться человек.

К тому времени, когда спасатели прибыли на место, здание горело открытым пламенем и пожар постепенно начинал угасать. Целы были частично каменная облицовка здания и фундамент трубы. Находившаяся в здании пожилая женщина погибла, сообщил пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра.

По словам соседей, в доме был дымовой датчик, но нет данных о том, сработал ли он.