Галерея: как ходит общественный транспорт в Таллинне после расторжения договора с MRP Linna Liinid

Пользующихся общественным транспортом жителей Таллинна в пятницу может ожидать неприятный сюрприз, поскольку автобусы ходят по новым графикам.

В связи с расторжением договора с MRP Linna Liinid с 1 февраля Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) перенимает обслуживание автобусных линий. Кое-где это означает снижение количества автобусов или изменение их направлений с целью заполнения дыр на некоторых линиях после ухода MRP.

«С линий, имеющих плотный график, снимут один-два автобуса. Например, если на некоторых линиях интервал между отправлениями был пять-шесть минут, то с 1 февраля он увеличится на несколько минут. В субботних и воскресных графиках изменений не будет», - пообещал руководитель Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьо.

Жителям столицы следует учитывать, что с 1 февраля закрывается автобусная линия № 19, а маршрут автобусов линии № 44 изменяется следующим образом: торговый центр «Виру», Нарвское шоссе, ул. Вана-Куули, Лийкури, Варраку, Пунане, Варраку, Лийкури, Нарвское шоссе, ул. Хобуяама. В дальнейшем обслуживание пассажиров линии № 19 будет осуществляться автобусами линий №№ 35 и 44.

На автобусной линии № 29 добавляется в районе перекрестка улиц Прийсле и Хоолдекоду новая остановка «Куускиви».