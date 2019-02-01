Пт, 1.02.2019
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Продажи iPhone взлетели после снижения цен

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iPhone. Foto on illustreeriv.

ФОТО: MICHAELA REHLE/REUTERS

Пару дней назад на пресс-конференции, посвященной финансовым результатам Apple, глава компании Тим Кук сделал громкое заявление, которое касается ценовой политики Apple.

Было объявлено о том, что Apple снизит цены на iPhone в различных регионах, опираясь на курсы национальных валют. Одновременно с этим крупный китайский магазин Tmall объявил о снижении цен на новые модели iPhone, выпущенные в прошлом году, пишет ixbt.com.

Официальная цена iPhone XS Max, который оснащен 512 ГБ флэш-памяти, составляла около 1900 долларов (1650 евро), после снижения цена на 250 долларов она составила 1650 долларов (1435 евро). Версия с флэш-памятью объемом 256 ГБ подешевела почти на 200 долларов (175 евро) до уровня около 1440 долларов (1250 евро).

Смартфон iPhone XR, оснащенный 128 ГБ флэш-памяти, подешевел примерно на 200 долларов (175 евро) до уровня около 830 долларов (720 евро).

Согласно официальным данным Tmall, после снижения цен продажи iPhone подскочили на 76%.

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