Фото: пьяный водитель совершил ДТП и пытался сбежать
Сегодня, 3 февраля, в 12.25 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Тартумаа в поселке Кюлитсе, где столкнулись автомобили Audi и Opel.
По словам очевидца, один водитель был пьян и пытался сбежать с места ДТП, но люди из других автомобилей помогли его задержать.
Полиция подтвердила Tartu Postimees, что у одного водителя обнаружено опьянение. По предварительным данным, во второй машине во время ДТП находился и ребенок, который, к счастью, не пострадал.
Все обстоятельства ДТП выясняются.