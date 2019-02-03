Фото: пьяный водитель совершил ДТП и пытался сбежать

По словам очевидца, один водитель был пьян и пытался сбежать с места ДТП, но люди из других автомобилей помогли его задержать.

Полиция подтвердила Tartu Postimees, что у одного водителя обнаружено опьянение. По предварительным данным, во второй машине во время ДТП находился и ребенок, который, к счастью, не пострадал.