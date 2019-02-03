Вс, 3.02.2019
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  • Фото: пьяный водитель совершил ДТП и пытался сбежать

Фото: пьяный водитель совершил ДТП и пытался сбежать
Виновника помогли задержать очевидцы

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Пьяный водитель совершил ДТП.

ФОТО: Lugeja pilt

Сегодня, 3 февраля, в 12.25 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Тартумаа в поселке Кюлитсе, где столкнулись автомобили Audi и Opel.

Пьяный водитель пытался сбежать с места ДТП.

ФОТО: Lugeja pilt

По словам очевидца, один водитель был пьян и пытался сбежать с места ДТП, но люди из других автомобилей помогли его задержать.

Полиция подтвердила Tartu Postimees, что у одного водителя обнаружено опьянение. По предварительным данным, во второй машине во время ДТП находился и ребенок, который, к счастью, не пострадал.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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