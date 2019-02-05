Ср, 6.02.2019
Эстонская публика поспокойнее, как и всё, что северное. Владимир Симонов
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  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1979-й

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1979-й

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ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

Сооружение 1979-го года с поверхности земли практически не видно, но это не помешало жюри именно его назвать лучшим в 1979 году. Это - таллиннский туннельный коллектор.

Проектировщик: Михкель Вяльбе (главный инженер проекта), РПИ Eesti Projekt, Тульский институт проектирования промышленного строительства.

Строитель: Трест механизации строительных работ Министерства строительства и Тульский трест специальных строительных работ Союзшахтоспецпромстрой.

С сооружением туннельных коллекторов в 1968 году началась прорывная реконструкция и развитие основной сети таллиннской канализации, которая в течение десяти лет сформировалась в первый уникальный комплекс основных сооружений канализации Таллинна. Три туннельных коллектора, главная насосная станция и выпуск в море были запущены в 1979 году.       

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