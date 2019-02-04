Муниципальная полиция в январе выписала штрафов более чем на 20 000 евро

Как сообщили в мэрии Таллинна, за безбилетный проезд был выписан 101 штраф на общую сумму в 2020 евро. За нарушение правил парковки автомобилей чиновники МуПо выписали в январе 989 штрафов на общую сумму 20 148 евро.

Кроме того, в январе Муниципальной полиции пришлось также 550 раз, что значительно меньше, чем в декабре, делать устные разъяснения и предупреждения, занимаясь восстановлением ночного порядка и покоя людей - в декабре это пришлось делать 768 раз.