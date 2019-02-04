Пн, 4.02.2019
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  • Новый городской устав Рима объяснит туристам, что можно, а что нельзя

Новый городской устав Рима объяснит туристам, что можно, а что нельзя

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Колизей

ФОТО: ANDREAS SOLARO/AFP

В Риме утвержден новый городской устав, в котором представлен перечень нарушений общественного порядка. Об этом сообщает портал Italia-ru.com.

Местная полиция настоятельно рекомендует ознакомиться с утвержденным уставом не только местным жителям, но и туристам. Это позволит избежать неприятных ситуаций при поездке в итальянскую столицу.

В списке правил общественного поведения остались ранее принятые. К ним относятся строгие запреты на купание и частичное погружение в городские фонтаны, на стирку и мытье животных в них. Также запрещено лежать и сидеть на бордюрах. Штрафы за такие нарушения могут достигать 900 евро, пишет turizm.ru. Часть запретов касается и питьевых фонтанчиков. Их нельзя ломать, бросать в них различные предметы, выливать какую-либо жидкость и использовать для мытья животных.

В Риме продолжит действовать сухой закон в ночное время. В Столице Италии запрещено употреблять алкоголь с 23:00 до 07:00. В популярных районах исторического центра города в 22:00 начинает действовать запрет на продажу спиртного на вынос. С этого же времени полицейские будут штрафовать всех, кто распивает любые напитки в стеклянной таре. С 02:00 алкоголь нельзя пить даже в ресторанах и барах. Распитие спиртного в общественных местах запрещено круглосуточно.

Среди других пунктов устава: запрет на еду и питье в исторических местах, на перевозку велосипедов, скутеров или скейтбордов в автобусах. Исключение составляют только люди с ограниченными возможностями. Также нельзя рыться в мусорных баках и останавливаться без уважительной причины около мест, предназначенных для сбора отходов. Как отмечают римские власти, перечисленные в уставе запреты позволят городу стать более привлекательным, безопасным и приветливым.

В декабре 2018 года нарушителям общественного порядка запретили посещать исторические районы центра. Данная мера может налагаться на срок до 60 дней. Если нарушение повторится, то срок может быть увеличен.

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